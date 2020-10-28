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Коронавирус Covid-19

Причины неуязвимости к коронавирусу назвал эксперт

Иммунолог рассказал, почему некоторые люди могут оставаться невосприимчивы к COVID-19
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Причины неуязвимости к коронавирусу назвал эксперт

Причины неуязвимости к коронавирусу назвал эксперт

Фото: REUTERS

Устойчивость к коронавирусной инфекции, даже без использования средств защиты, может быть следствием сочетания определенных причин. Об этом рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов.

По словам эксперта, речь может идти генетической устойчивости к вирусу, а также определенном эффекте иммунной системы. «Или сумма этих факторов», - передаёт его слова URA.RU.

Кроме того, могут быть и другие факторы, которые станут известны в ходе генетических исследований, связанных с COVID-19.

Напомним, ранее академик РАН Арег Тотолян рассказал об определенной группе лиц, которые не заболевают коронавирусом даже при многократном контакте с больными, причем с больными, которые являются вирусовыделителями, однако специалист отметил, что на данный момент остается неизвестным, какими именно биомаркерами устойчивости к вирусу они имеют.

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