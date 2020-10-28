Роспотребнадзор: ситуацию с коронавирусом в Москве удалось стабилизировать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с коронавирусной инфекции в Москве удалось стабилизировать, на данный момент она спокойная. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора по столице Елена Андреева

«Я не могу не сделать акцент на том, что на сегодняшний момент у нас ситуация в городе спокойная … По ситуации, которую мы сегодня фиксируем, мы можем сказать, что нам удалось ее стабилизировать», - глава Роспотребнадзора по Москве, выступая на заседании Мосгордумы.

Андреева уточнила, что на сегодняшний день прирост заболеваемости коронавирусом, а также индекс и коэффициент распространения инфекции в Москве гораздо ниже, чем это было в самом начале октября и даже начиная с середины сентября.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в столице сейчас активно продвигают новую страховую услугу: так называемый антикоронавирусный полис, по которому заболевшему полагается выплата. Однако есть свои нюансы и горожане не спешат оформлять страховку.