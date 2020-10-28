Мурашко отреагировал на инцидент со скорыми в Омске Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске в ближайшее время должна быть проведена тщательная проверка информации, согласно которой врачи не смогли госпитализировать пациентов с коронавирусной инфекции. Так министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Омске вечером во вторник, 27 октября, когда машины скорой помощи привезли тяжёлых больных COVID-19 к зданию регионального Минздрава.

Министр подчеркнул, что в период подъёма заболеваемости респираторными инфекциями регионам следует уделять особое внимания организации оказания стационарной и амбулаторной медицинской помощи, а также чётко выстраивать маршрутизацию.

«В этой ситуации любые элементы давления недопустимы», - отметил министр

В соответствии с поручением, в среду, 28 октября, в Омск для проведения аудита оказания медицинской помощи гражданам прибудут заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин и заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.