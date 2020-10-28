В ЕС заявили о необходимости новых мер на фоне второй волной коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во всех странах Евросоюза будет необходимо вводить новые ограничительные меры на фоне второй волной коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал глава Еврокомиссии заявила Урсула фон дер Ляйен.

«Евросоюз быстро погружается во вторую волну пандемии, уровень распространения болезни вызывает озабоченность. Страны сообщества должны принять новые меры …. Все граждане обязаны носить маски, избегать толпы, близких контактов и закрытых помещений», - заявила она

По ее словам, ставка на выработку коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции привела бы к гибели миллионов людей. Единственным решением борьбы она назвала вакцину.

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия выделила около 100 миллионов евро для приобретения экспресс-тестов на антитела, которые будут распределены между странами Евросоюза. Она также отметила снижение наполовину смертность из-за коронавируса в ЕС по сравнению с весенней вспышкой. По ее словам, это произошло, поскольку сфера здравоохранения была лучше подготовлена.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Еврокомиссии предупредили о возможной нехватке вакцины от коронавируса. Вакцинация от COVID-19 до 2022 года может коснуться лишь небольшой части жителей стран Европейского союза.