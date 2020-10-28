Эрдоган подал в суд на Charlie Hebdo за карикатуру

Президент Турции Тайип Эрдоган подал в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на журнал Charlie Hebdo за оскорбительную карикатуру. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT.

Французское сатирическое издание Charlie Hebdo опубликовало на обложке номера от 28 октября карикатуру на турецкого президента. На ней изображено, как Эрдоган сидит на кресле в нижнем белье, одной рукой держа банку с напитком, а другой поднимая подол платья женщине, одетой в длинные одежды и хиджаб. Карикатура подписана словами "Эрдоган в частной жизни очень игрив".

Charlie Hebdo ранее опубликовал на своей обложке карикатуру на Эрдогана на фоне кризиса в отношениях между Парижем и Анкарой Фото: Twitter.com

Отношения между Турцией и Францией обострились после того, как в пригороде Парижа молодой человек убил преподавателя, показавшего на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. После инцидента Эрдоган призвал народ Турции бойкотировать французские товары и назвал угрозой национальной безопасности Турции "антиисламские выпады" президента Франции Эммануэля Макрона.