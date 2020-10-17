Макрон назвал убийство французского учителя терактом Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на место жестокого убийства преподавателя истории в пригород Парижа и прокомментировал случившееся.

По словам главы государства, произошедшее в Валь-д’Уаз - теракт. Французский учитель погиб за то, что "учил детей свободе слова, свободе выбора верить или не верить". Об этом пишет ТАСС.

На данный момент к расследованию обстоятельств и деталей трагического инцидента подключены специалисты из антитеррористического отдела прокуратуры.