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Макрон назвал убийство французского учителя терактом

Мужчину в пригороде Парижа обезглавили прямо на улице
Юлия КЕКОВА
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Макрон назвал убийство французского учителя терактом

Макрон назвал убийство французского учителя терактом

Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на место жестокого убийства преподавателя истории в пригород Парижа и прокомментировал случившееся.

По словам главы государства, произошедшее в Валь-д’Уаз - теракт. Французский учитель погиб за то, что "учил детей свободе слова, свободе выбора верить или не верить". Об этом пишет ТАСС.

На данный момент к расследованию обстоятельств и деталей трагического инцидента подключены специалисты из антитеррористического отдела прокуратуры.

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