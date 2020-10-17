Макрон назвал убийство французского учителя терактом
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Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на место жестокого убийства преподавателя истории в пригород Парижа и прокомментировал случившееся.
По словам главы государства, произошедшее в Валь-д’Уаз - теракт. Французский учитель погиб за то, что "учил детей свободе слова, свободе выбора верить или не верить". Об этом пишет ТАСС.
На данный момент к расследованию обстоятельств и деталей трагического инцидента подключены специалисты из антитеррористического отдела прокуратуры.