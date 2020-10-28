Мошенники обманули заслуженную артистку Нину Шильникову на 3,3 миллиона рублей

Мошенники обманули заслуженную артистку РСФСР на 3,3 миллиона рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Мошенники украли у народной артистки РСФСР Нины Шильниковой 3,33 миллиона рублей. Об этом kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Утром 27 октября 86-летней артистке позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудницей Пенсионного фонда. Мошенница сказала, что Шильниковой якобы нужно поменять пенсионную книжку. Для этого к ней приедет курьер и сделает замену на дому.

Спустя пять часов домой к артистке пришел неизвестный молодой человек. Он сказал, что пришел для того, чтобы заменить старые купюры на новые.

- Шильникова передала неизвестному 1 500 000 рублей, 14 000 долларов, 5 000 Евро, после чего он ушел, - сообщил источник.

Общий материальный ущерб составил 3,3 миллиона рублей. Полиция уже возбудила уголовное дело о мошенничестве.

Сейчас в органах устанавливают личность молодого человека и всех причастных к преступлению. Отрабатываются записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, Нина Шильникова - народная артистка РСФСР, певица сопрано. Она училась в Российской Академии музыки имени Гнесиных, затем там же преподавала. В 1993 году стала профессором.