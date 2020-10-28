Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru

Мошенники обманули заслуженную артистку Нину Шильникову на 3,3 миллиона рублей

Полиция уже возбудила уголовное дело
Анастасия ЗЫРЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Мошенники обманули заслуженную артистку РСФСР на 3,3 миллиона рублей

Мошенники обманули заслуженную артистку РСФСР на 3,3 миллиона рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Мошенники украли у народной артистки РСФСР Нины Шильниковой 3,33 миллиона рублей. Об этом kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Утром 27 октября 86-летней артистке позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудницей Пенсионного фонда. Мошенница сказала, что Шильниковой якобы нужно поменять пенсионную книжку. Для этого к ней приедет курьер и сделает замену на дому.

Спустя пять часов домой к артистке пришел неизвестный молодой человек. Он сказал, что пришел для того, чтобы заменить старые купюры на новые.

- Шильникова передала неизвестному 1 500 000 рублей, 14 000 долларов, 5 000 Евро, после чего он ушел, - сообщил источник.

Общий материальный ущерб составил 3,3 миллиона рублей. Полиция уже возбудила уголовное дело о мошенничестве.

Сейчас в органах устанавливают личность молодого человека и всех причастных к преступлению. Отрабатываются записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, Нина Шильникова - народная артистка РСФСР, певица сопрано. Она училась в Российской Академии музыки имени Гнесиных, затем там же преподавала. В 1993 году стала профессором.

ЧП