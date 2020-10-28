Психолог выразила несогласие с советами Розы Сябитовой о замужестве

Психолог дала совет незамужним женщинам. Фото: kp.ru

Каждая женщина притягивает к себе определенный тип мужчин. Такого мнения придерживается психолог, руководитель центра трансформационных игр Оксана Гордина. Эксперт прокомментировала совет знаменитой свахи Розы Сябитовой о том, что женщинам нужно быть менее категоричными в выборе спутника жизни, и выразила несогласие с ним.

«Я бы не сказала, что у нас перевелись джентльмены или Доны Кихоты, просто женщинам они не всегда попадаются. В первую очередь, нужно начать с себя и понять, почему на пути встречается определенная категория мужчин. Нужно проанализировать свои мысли, свою жизнь и отношение к ней», — посоветовала психолог.

Оксана Гордина также добавила, что если женщина обретает внутреннюю гармонию, то и обстоятельства в ее жизни начинают складываться более благоприятно.

«Нужно определить свою позицию и осознать ее. Главное, научиться жить в гармонии с собой. Если в душе будет покой, то он будет и в отношениях с мужчиной», - цитирует психолога ФАН.

Напомним, ранее Роза Сябитова также уже давала советы женщинам, как выйти замуж. По словам свахи, невеста должна стать незаменимой для мужчины и показать при этом, как сильно она сама нуждается в нем, передает Пятый канал.