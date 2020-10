Ученые нашли мутацию, превращающую людей из "жаворонков" в "сов" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совами обычно называют людей, которые поздно ложатся спать и трудно встают рано утром. Американские ученые пришли к выводу, что причиной такого ритма может быть генетическая мутация. Их исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По словам ученых, подобная мутация вызывает синдром задержки фазы сна. В этом случае человек засыпает после 01:00, очень поздно просыпается и не может сместить время сна на более ранние часы.

- Подобная мутация достаточно драматическим образом сказывается на характере сна людей, что помогает определить непосредственный механизм в биологических часах, связывающий биохимию белка с непосредственным поведением человека в момент ночного отдыха, - рассказал профессор Кэрри Партч

По его словам, большинство известных мутаций, влияющих на сон, очень редки. Но они важны ученым как ключ к пониманию биологических часов.