В Минздраве объяснили, при каком условии пациенты с коронавирусом лечатся дома

Минздрав назвал условие, при котором пациенты c коронавирусом могут лечиться на дому Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пациенты, заражённые коронавирусом, могут проходить лечение дома, если они могут оставаться в отдельной комнате и не живут в общежитии или коммунальной квартире.

В приказе Министерства здравоохранения России сказано, что пациент также не должен проживать с лицами старше 65 лет и лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что заразившийся пациент должен соблюдать все рекомендации лечащего врача.

Ранее сайт KP.ru публиковал список мер и лекарств, которые положены пациентам при лечении от коронавируса в Москве.

Кроме того, сайт KP.ru публиковал ответы на 10 главных вопросов, которые возникают у заразившихся коронавирусом и их близких. Рекомендации составлены на основе обновлённой методичке Минздрава о диагностике, терапии и реабилитации после заражения.