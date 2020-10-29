Мировой экономике предрекли сильнейший спад за последние 80 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Восстановление мировой экономики идет недостаточно активно после снятия карантинных мер, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что во втором квартале международные организации пересмотрели свои прогнозы по итогам 2020−2021 годов в сторону ухудшения. Об этом говорится в докладе Счетной палаты о развитии российской экономики на ближайшие три года.

- Вся мировая экономика окажется в глубочайшей рецессии впервые за последние 80 лет, - отмечается в документе.

В тексте также объясняется, что, согласно оценке Организации экономического сотрудничества и развития мировой ВВП по итогам 2020 года сократится на 6%. Это больше того значения, которое прогнозировали специалисты Всемирного банка - падение на 5,2%, Международного валютного фонда - падение на 4,9%.

Кроме этого, если в мире произойдут повторные вспышки заболевания при отсутствии финансовой поддержки со стороны государств, то мир столкнется с массовыми банкротствами предприятий и еще большим ростом уровня безработицы.