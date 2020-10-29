Минфин выступил за поддержку неработающих пенсионеров и индексацию их пенсий

Минфин выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минфин России выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам - более справедливым решением будет поддержать неработающих пожилых людей. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

- На наш взгляд, важно сосредоточиться на поддержке тех пенсионеров, которые сегодня не работают, и именно это учтено в бюджете, именно повышенная индексация выше уровня инфляции. Мне кажется, более справедливо помогать тем, кто нуждается, кто не работает, - сказал руководитель Минфина на выступлении в Государственной думе, его слова цитирует ТАСС.