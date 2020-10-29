WSJ утверждает, что "досье" на Трампа помогала составлять россиянка Фото: REUTERS

Американское издание The Wall Street Journal выступило с утверждением, что в период президентской гонки 2016 года в США составлялось так называемое "досье" на теперь уже действующего Дональда Трампа.

При этом отмечается, что якобы собирать данные о политике помогала работавшая на Кипре россиянка. Соответствующий материал опубликован на сайте газеты The Wall Street.

Кроме этого, по данным источников издания, речь идет о некой Ольге Галкиной, которую также называют "российским специалистом по связям с общественностью". Утверждается, что женщина в 2016 году работала на Кипре в одном из подразделений компании XBT Holding российского предпринимателя Алексея Губарева.

Там, согласно информации из публикации американской газеты, приводится следующая версия: якобы к Галкиной летом 2016 года обратился ее бывший одноклассник Игорь Данченко. Мужчина был нанят бывшим сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом. Последний попытаться отыскать доказательства якобы имевших место контактов членов избирательного штаба Трампа с Россией, из-за чего и составлял досье на политика. Данченко в свою очередь якобы обратился к Галкиной с просьбой помочь найти такие связи.