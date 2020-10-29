Аналитики рассказали, как часто компании запрашивают информацию о соискателе с прошлой работы

Большинство компаний тщательно проверяют своих кандидатов. ФОТО Ольга ЗУБАРЕВА

Аналитики выяснили, как часто работодатели запрашивают информацию о соискателе с его предыдущего места работы. Оказалось, что такие запросы оформляют 61% компаний, если у них возникают сомнения по поводу кандидата.

19% работодателей отметили, что всегда проверяют каждого своего кандидата перед тем, как взять его на работу. Зато еще 20% респондентов ответили, что никогда не звонили на предыдущее место работы соискателя.

Кроме того работодатели рассказали, что чаще всего скрывают соискатели. 50% кандидатов не хотят рассказывать о предыдущем месте работы, еще 14% скрывают свой возраст, 11% не хотят рассказывать о том, что владеют иностранными языками, еще 5% замалчивают общий стаж работы, и 1% - свое образование, передает RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей призвал активнее развивать в стране формат дистанционный работы. В период пандемии коронавируса «удаленка» оказалась особенно востребованной, передает Москва 24.