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Экономика

ПСБ снизил ставки по ипотеке

Это коснулось трех популярных программ у клиентов
Алексей КУЗНЕЦОВ
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Банк ПСБ улучшил условия по ипотечным программам, пользующимся устойчивым спросом покупателей жилья. Это ипотека на апартаменты, рефинансирование ипотечных кредитов других банков, нецелевые кредиты под залог недвижимости. В частности, банк увеличил максимальный размер кредита и снизил ставки на 0,2 – 0,35 процентных пункта. Вот что конкретно изменилось.

1. Рефинансировать ипотеку, оформленную в другом банке, заемщики теперь могут по ставке 8,15% годовых.

Программа действует на первичном и вторичном рынках жилья. Максимальная сумма кредита выросла с 15 до 20 млн рублей, причем, сумма, взятая в ПСБ на погашение кредита в другом банке, может достигать 85% от стоимости объекта недвижимости.

2. Ставки по ипотеке на покупку апартаментов в рамках программы «Крупная сумма» составят от 7,7% годовых.

Максимальный срок кредита увеличен до 25 лет. Это позволит большему числу заемщиков обслуживать кредит с комфортным уровнем долговой нагрузки. Акция распространяется на кредиты размером 7 - 30 млн рублей. Программа действует как на первичном, так и на вторичном рынках. Программа рассчитана на жителей Москвы и Московской области. Акция действует до 31 декабря этого года.

3. Ставка по программе кредитования на любые цели под залог недвижимости установлена на уровне 12,2% годовых.

Максимальная сумма кредита – 10 млн рублей. Им можно оплатить до половины от рыночной стоимости квартиры. Срок кредита – до 15 лет.

- Ипотека на апартаменты пользуется все большим спросом. Этот тип жилья сейчас набирает популярность у жителей столицы. Устойчиво растет спрос и на программы рефинансирования. Они позволяют заемщикам, получавшим ипотеку 2 - 3 года назад, сэкономить сотни тысяч рублей за счет снижения ставки и уменьшения процентных платежей, - поясняет руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина. - Учитывая все изменения, которые происходят на рынке жилья, мы меняем условия по ипотеке с тем, чтобы все наши клиенты могли оптимальным образом решить свои жилищные проблемы.