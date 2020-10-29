ПСБ снизил ставки по ипотеке

Банк ПСБ улучшил условия по ипотечным программам, пользующимся устойчивым спросом покупателей жилья. Это ипотека на апартаменты, рефинансирование ипотечных кредитов других банков, нецелевые кредиты под залог недвижимости. В частности, банк увеличил максимальный размер кредита и снизил ставки на 0,2 – 0,35 процентных пункта. Вот что конкретно изменилось.

1. Рефинансировать ипотеку, оформленную в другом банке, заемщики теперь могут по ставке 8,15% годовых.

Программа действует на первичном и вторичном рынках жилья. Максимальная сумма кредита выросла с 15 до 20 млн рублей, причем, сумма, взятая в ПСБ на погашение кредита в другом банке, может достигать 85% от стоимости объекта недвижимости.

2. Ставки по ипотеке на покупку апартаментов в рамках программы «Крупная сумма» составят от 7,7% годовых.

Максимальный срок кредита увеличен до 25 лет. Это позволит большему числу заемщиков обслуживать кредит с комфортным уровнем долговой нагрузки. Акция распространяется на кредиты размером 7 - 30 млн рублей. Программа действует как на первичном, так и на вторичном рынках. Программа рассчитана на жителей Москвы и Московской области. Акция действует до 31 декабря этого года.

3. Ставка по программе кредитования на любые цели под залог недвижимости установлена на уровне 12,2% годовых.

Максимальная сумма кредита – 10 млн рублей. Им можно оплатить до половины от рыночной стоимости квартиры. Срок кредита – до 15 лет.

- Ипотека на апартаменты пользуется все большим спросом. Этот тип жилья сейчас набирает популярность у жителей столицы. Устойчиво растет спрос и на программы рефинансирования. Они позволяют заемщикам, получавшим ипотеку 2 - 3 года назад, сэкономить сотни тысяч рублей за счет снижения ставки и уменьшения процентных платежей, - поясняет руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина. - Учитывая все изменения, которые происходят на рынке жилья, мы меняем условия по ипотеке с тем, чтобы все наши клиенты могли оптимальным образом решить свои жилищные проблемы.