Белоруссия закрыла въезд для граждан Латвии, Литвы, Польши и Украины

Белоруссия ограничила въезд гражданам Украины, Латвии, Литвы и Польши. Фото:Наталия Федосенко/ТАСС.

Официальный представитель Госпогранкомитета Республики Белоруссия Антон Бычковский заявил, что с 29 октября ряд категорий физлиц с Украины, Польши, Литвы и Латвии попадают под ограниченный въезд в страну через наземные пункты пропуска.

Такое решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в соседних странах.

"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", - сообщил Бычковский агентству РИА Новости.

Он уточнил, что под ограничения не попадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами. Также запрет не распространяется на водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки, и работников железной дороги.

Он отметил, что аэропорты Минска при этом работают без вышеуказанных ограничений.

Напомним, что весной из-за пандемии коронавируса было закрыто практически все мировое авиа и наземное сообщение. Выполнялись лишь региональные рейсы.