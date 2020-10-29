Модельер придумал неспортивную одежду для Nike и вызвал споры в сети

Дизайнер придумал неспортивную одежду для Nike и вызвал споры в сети. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский графический дизайнер Давид Перелла (Davide Perella) придумал капсульную неспортивную коллекцию одежды для бренда Nike. На публикации в его Instagram обратили внимание в Hypebeast.

Но часть моделей из его коллекции вызвали неоднозначные отклики. Модельер показал бежевые туфли на шпильке, черную «сумку-седло», а также клатч в виде ботинка Nike Air Force 1 Low.

В линейку одежды также вошли черный пиджак, лацканы которого имеют форму фирменного логотипа Nike, а пуговицы украшены миниатюрными свушами, кожаные мужские лоферы — тоже со свушами — и две пары солнцезащитных очков в аналогичном стиле.

Мнения пользователей Instagram по поводу идей Давид Перелла разделились.

Нашлись те кто был в восторге от представленных моделей:

«Выглядит невероятно!», «Где были эти лоферы, когда я выпускался из школы?», «Мне нужны эти вещи!», «Будущее уже наступило. Абсолютно потрясающе!» — хвалили они.

И те, кто не оценил идею:

«Полный идиотизм», «Давайте тогда выпускать дилдо со свушем», «Какой ужас», — писали ценили спортивного бренда.