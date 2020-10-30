Правительство выделит почти 25 миллиардов рублей на выплаты борющимся с COVID-19 медикам

Кабмин за октябрь выделит почти 25 млрд рублей на выплаты медикам за борьбу с коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российское правительство за октябрь выделит почти 25 миллиардов рублей на выплаты медицинских работникам, которые лечат зараженных коронавирусом пациентов. Средства выделят министерстве здравоохранения из резервного фонда, сообщается в проекте распоряжений кабинета министров по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем году. Издание ТАСС сообщает, что проект уже согласован с Минфином.

Из данных денег 8,69 миллиарда рублей выделят за особые условия труда и дополнительную нагрузку медиков на фоне пандемии коронавируса. Еще 16,1 миллиарда уйдут на стимулирующие выплаты работникам сферы здравоохранения «за выполнение особо важных работ».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, российское правительство в скором времени направит регионам страны 11 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Вчера Мишустин поручил довести до субъектов России пять миллиардов рублей, которые пойдут на закупку медикаментов для зараженных.