Иммунолог рассказал, как остановить пандемию коронавируса

Иммунолог спрогнозировал, когда остановится COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пандемия коронавируса в России может остановиться, когда иммунитет к COVID-19 будет у 70-80% населения, заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Специалист отметил, что уже при достижении иммунной прослойки 60% населения пандемия уже замедлится.

- И переболеют те, кто не контактировал за этот период. Поэтому ждать сейчас остановки от принятых мер не стоит, я думаю, что можно ждать лишь притормаживания, что, собственно, и происходит, - заявил Жемчугов в беседе с РИА Новости.