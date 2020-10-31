Иммунолог прокомментировал заявления о заразности коронавируса в течение трёх дней

Иммунолог рассказал, сколько времени больной COVID-19 опасен для окружающих Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отследить заражение за пять дней до проявления симптомов почти невозможно, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в ответ на заявления о том, что заражённый коронавирусом максимально заразен за три – четыре дня до возникновения симптомов и в течение первых пяти дней болезни.

Сайт KP.ru приводил вчера, 30 октября, заявление замдиректора по клинико-аналитической работе профессора Натальи Пшеничной. Специалист также отметила, что в редких случаях пациент бывает заразным за неделю до первых симптомов.

Жемчугов считает, что степень заразности коронавирусом после проявления симптомов зависит и от лечения, и от форма заболевания.

- Я бы не принимал во внимание эти цифры, а посоветовал носить маски, особенно тем, кто контактный в течение всего инкубационного периода - не менее 14 дней. И второе: помнить, что человек может быть заразен в течение всего инкубационного периода, то есть две недели, а может быть, и три, - прокомментировал заявление коллеги иммунолог Владислав Жемчугов в интервью НСН.