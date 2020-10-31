В России снова выявлено более 18 тысяч новых случаев заражения

В России выявлено 18 140 новых случаев коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 18 140 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зафиксированных случаев заражения достигло 1 618 116. Оперативный штаб также сообщает, что новые заражённые выявлены во всех 85 регионах. У 24,3% заболевших не было никаких симптомов коронавируса.

За минувшие сутки выписались после прохождения лечения от коронавируса 14 854 человека, а всего за время эпидемии в России врачи смогли вылечить 1 215 414 пациентов.

Наибольшее число новых заражённых зарегистрировано в Москве (4 952), Санкт-Петербурге (854) и Московской области (535).

В число десяти регионов с наибольшим количеством заражённых за сутки также вошли Архангельская, Воронежская, Нижегородская, Ростовская и Свердловская области, а также Красноярский край и Республика Коми.

Меньше всего заболевших выявлено в Ненецком и Чукотском автономных округах. Там число случаев заражения составило 11 и 2 соответственно.

Жертв коронавируса и сопутствующих заболеваний в России достигло 27 990, увеличившись за прошедшие сутки на 334 человека.