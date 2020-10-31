В Минздраве опровергли сообщение о гибели пациентов после пожара в больнице Челябинске

МЧС опровергла сообщение о двоих погибших после взрыва в больнице Челябинска. Фото: читатель КП.

Минздрав России опроверг информацию о гибели двух пациентов ГКБ № 2 в Челябинске, где в субботу, 31 октября, произошел пожар.

"По состоянию на 11:00 31 октября 2020 г. в результате взрыва кислородного баллона и пожара в ГКБ г. Челябинска из 158 пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, находящихся на лечении, пострадавших и погибших нет. <...> Оперативная и качественная работа служб позволила быстро и без серьёзных последствий оказать всю необходимую помощь пациентам. Сообщения о погибших не соответствуют действительности", - сказано в сообщении ведомства.

В Минздраве также отметили, что всех 158 пациентов, которые находились в поликлинике на лечении от COVID-19, были распределены по другим госпитальным базам.

Информацию о гибели двух пациентов при перевозке также опроверг и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает РИА Новости.

"При транспортировке у нас не было погибших, информация об этом в СМИ была некорректная. Хотя на самой ковидной базе в ГКБ-2, где произошел взрыв, с утра были умершие", — сказал он журналистам.

Напомним, в субботу, 31 октября, в поликлинике горбольницы № 2 произошел взрыв в помещении для хранения кислородных баллонов.

Как сообщили в областном главке МЧС, ЧП произошло из-за нарушений при монтаже или эксплуатации оборудования. Пожар на площади 130 квадратных метров был локализован.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности.