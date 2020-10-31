Правозащитники назвали фамилии 17 задержанных на акциях протеста в Белоруссии

В субботу в Минске прошел очередно женский марш. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правозащитники назвали имена 17 человек, которые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в субботу, 31 октября, на акциях протеста в Белоруссии.

"В списке 17 фамилий задержанных", - говорится в сообщении на сайте незарегистрированного правозащитного центра "Весна".

Больше всего задержано в Минске, есть также задержанные в Гродно, Витебске и Светлогорске, сообщает ТАСС.

Оппозиционный женский марш прошел в эту субботу в Минске.

В этот раз к акции присоединились люди с ограниченными возможностями. В Гродно прошла акция в поддержку рабочих предприятия "Гродно Азот", объявивших забастовку.

Напомним, что массовые акции и демонстрации проходят в Белоруссии с 9 августа. После президентских выборов в стране, не согласные с результатами голосования граждане выходят на улицы в знак протеста.

По данным ЦИК, Александр Лукашенко победил на выборах со значительным перевесом. Второе место заняла Светлана Тихановская. Оппозиция не признала результаты голосования и потребовала повторных выборов.