Новые требования к ПТС вступили в силу в России Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 ноября в России вступил в силу приказ министерства внутренних дел, устанавливающий новую форму паспорта транспортного средства (ПТС), а также предусматривающий введение его электронной формы.

Приказ утверждении форм документов, идентифицирующих транспортное средство, и требований к ним действует в стране с января текущего года, однако вступление в силу двух пунктов документа решили отложить на конец года.

С сегодняшнего дня требования к ППС дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного в отношении не состоявших на государственном учете автомобилей. МВД уточнило список сведений, которые следует вносить в свидетельство о регистрации транспорта и ПТС, в том числе в графу «особые отметки». Приказ ведомства также устанавливает введение электронных паспортов на транспортные средства в стране.

Представители министерства объясняли, что приказ нацелен на приведение формы свидетельства о регистрации и водительских удостоверений в соответствие к законам России и международным правилам. Например, теперь на бланке водительских прав будет не только надпись «Permis de conduire», но и новая – «Driving licence».

Изменения также внесли в инструкцию о выдаче разрешений на установку на машину устройств, которые подают световые или звуковые сигналы.

Как сообщал сайт kp.ru, с ноября этого года электронное извещение об аварии можно будет оформлять во всех российских субъектов. Ранее такая возможность предусматривалась только для жителей пяти регионов.

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