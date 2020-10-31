Главные новшества ноября: ДТП оформляем в телефоне, а некоторые детские выплаты продлят автоматом

С 1 ноября электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии можно будет оформлять во всех регионах России. Фото: Shutterstock

В ДТП ПОМОЖЕТ СМАРТФОН

С 1 ноября электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии можно будет оформлять во всех регионах России. С ноября 2019 года такая возможность существовала в пяти регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также в Татарстане. Оба водителя должны быть зарегистрированы на госуслугах и хотя бы у одного из них на смартфон установлено приложение «Помощник ОСАГО» - с помощью него все и делается.

В электронном виде оформить документы о ДТП можно во всех тех случаях, когда это разрешено делать по европротоколу, без вызова ГИБДД. То есть должны соблюдаться такие условия:

- в ДТП участвуют только две машины,

- никаким третьим лицам ущерб не причинен,

- нет пострадавших,

- у обоих участников аварии есть ОСАГО.

Кроме того, с 1 ноября сам европротокол стал возможен в большем числе случаев. В частности, без ГИБДД теперь можно обойтись при авариях с участием автомобилей юридических лиц (раньше надо было, чтобы оба авто принадлежали гражданам). А также когда между участниками ДТП есть разногласия по поводу обстоятельств аварии и того, кто в ней виноват. Но в последнем случае максимальная выплата по страховке составит не более 100 тысяч рублей. Если ущерб явно на большую сумму — лучше по-прежнему звать выявлять правых и виновных ГИБДД.

В электронном виде оформлять документы о ДТП в этих случаях тоже можно.

ПТС СТАНУТ ЭЛЕКТРОННЫМИ

Привычные бумажные паспорта транспортных средств на купленные здесь или ввезенные из-за рубежа автомобили больше выдаваться не будут. ПТС будет существовать в электронном виде (ЭПТС), покупатель авто получит на руки выписку из этого электронного паспорта.

Уже выданные бумажные ПТС, впрочем, остаются полноценными документами — наравне с новыми, электронными. Если такой ПТС будет потерян или испорчен, взамен разрешено по-прежнему выдавать такой же, бумажный. И это теперь единственный случай, когда на руки можно получить этот документ в старом виде.

С 7 ноября вступает в силу закон, по которому для продления выплат на детей до трех лет никуда ходить с заявлением и подтверждающими невысокие доходы документами не надо. Фото: Shutterstock

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ — ВНОВЬ БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ

С 7 ноября вступает в силу закон, по которому для продления выплат на детей до трех лет никуда ходить с заявлением и подтверждающими невысокие доходы документами не надо. Выплаты продлят автоматом.

Получают их семьи, где средний доход на члена семьи ниже двух прожиточных минимумов в регионе. С 1 апреля в связи с пандемией беззаявительный порядок продления таких выплат уже вводился. Он действовал до 1 октября. Но поскольку необходимость ограничивать социальные контакты по-прежнему никуда не делась, решено и дальше не заставлять родителей ходить лишний раз куда-то с бумажками.

САЙТЫ-АГРЕГАТОРЫ ОБЯЗАЛИ ПРИНИМАТЬ КАРТЫ «МИР»

С 1 ноября торговые интернет-агрегаторы, если они что-то продают за деньги, обязаны принимать карты российской платежной системы «Мир». Пока это касается агрегаторов с оборотом за предыдущий год от 40 млн рублей. Но постепенно этот порог будет снижаться. С 1 марта его опустят до 30 млн рублей, с 1 июля — до 20 млн.

О чем вообще речь? Торговый агрегатор — это система типа яндекс-маркета. Эдакий виртуальный гипермаркет, где в одном месте собраны предложения товаров и услуг от самых разных продавцов и производителей. Покупателю это удобно: не надо шерстить кучу разных интернет-магазинов, достаточно зайти на один портал. Некоторые агрегаторы работают исключительно как витрины — за покупкой вас перенаправят в нужный интернет-магазин или в самый обычный не виртуальный магазин. А некоторые принимают деньги сами. Вот в таких случаях крупные агрегаторы теперь должны в том числе принимать платежи по карте «Мир». Фактически их законом приравняли к обычным продавцам, для которых такое обязательство было уже прописано раньше.

СНОВА МОЖНО УЛЕТЕТЬ В ЯПОНИЮ

С ноября возобновляются регулярные авиаперелеты между Россией и Японией. С 1 ноября — между Владивостоком и Токио, с 5 ноября — между Москвой и Токио.