В МВФ экономическую ситуацию в мире описали тремя русскими буквами Фото: Евгения ГУСЕВА

Нынешняя рецессия не похожа ни на одну предыдущую, траектория развития глобальной экономики после кризиса, вызванной пандемией коронавирусной инфекцией, в разных странах будет настолько ухабистой, что для ее описания подойдут только русские буквы. Такое заявление сделал заместитель директора исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Антонио Спилимберго

«Это уникальная рецессия, и речь идет не только о ее масштабах. Вспоминая русский язык, стоит говорить не о буквах латинского алфавита, а какая-то Ш-образная должна быть кривая восстановления, если воспользоваться русскими буквами», - заявил он в ходе Международного биржевого форума.

Форму кривой восстановления эксперт посоветовал также искать «в дебрях русского алфавита». По его словам, ситуация в мировой экономике начнет налаживаться только, когда будет найдено действенное лекарство от коронавируса, и тогда «подходящей буквой может быть Я, может быть Ю, Ш».

Спилимберго выразил уверенность, что восстановление не будет идти линейно, и мир ждет «американские горки» с взлетами и падениями как минимум еще несколько месяцев.