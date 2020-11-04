"В американской демократии есть место для всех": В США впервые появится сенатор-трансгендер

Сара Макбрайд будет представлять штат Делавэр Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Демократической партии Сара Макбрайд стала первым трансгендером, который получит место в сенате США. Об этом сообщает The New York Times.

Сара Макбрайд будет представлять штат Делавэр.

Отмечено, что после вступления в должность Сара станет самым высокопоставленным трансгендером в стране.

В своей речи она выразила надежду, что результаты выборов станут «сигналом для молодых людей, которым сложно вписаться в [стандарты] этого мира», и покажут, что в американской демократии есть место для всех, а их голоса — важны.

Ранее стало известно, что демократы и республиканцы «обменялись» местами в сенате: Джон Хикенлупер от Демпартии занял место сенатора от штата Колорадо, в то время как в Алабаме избрали Томми Тюбервиля от «красных».

Напомним, что 3 ноября в США прошли выборы президента. По последним данным свои голоса отдали 136 млн американцев. Специалисты заявляют, что о победе того или иного кандидата говорить пока рано. Но лидирующие на выборах кандидаты в президенты Дональд Трамп и Джо Байден выразили надежду на победу своей партии. Так, республиканец Трамп открыто заявил на пресс-конференции с журналистами, что одержал победу в большинстве штатов.