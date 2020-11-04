Кто лидирует на выборах президента США 2020: Трамп уже заявил о победе, а Байден предлагает дождаться результатов

Граждане голосуют за будущего лидера несмотря на пандемию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выборная гонка кандидатов на главный пост в США подходит к своему финалу, скоро станет известно, кто лидирует на выборах президента 2020.

3 ноября стартовало основное голосование за будущего президента страны (а досрочным голосованием в этом году воспользовалось рекордное число граждан - более половины от всех голосовавших в 2016 году).

Как и заведено с 1845 года, «в первый вторник после первого понедельника ноября» свою работу начали избирательные участки в 50 американских штатах. Граждане голосовали за будущего лидера несмотря на пандемию. Многие уже давно сделали свой выбор и проголосовали досрочно, в том числе по почте.

По последним сводкам на 4 ноября проголосовали все штаты Америки, последними закрылись избирательные участки на Аляске и Алеутских островах. Свои голоса на выборах президента уже отдали 120 млн человек - 87,9%.

Тем временем, в Вашингтоне начались массовые протесты. У Белого дома собрались сотни людей, а вокруг его территории выстроили уже третий ряд охранных заграждений. Готовятся к возможным погромам и обычные жители города, владельцы магазинов и кафе заколачивают витрины. Такую же подготовку провели и в Нью-Йорке.

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"Некоторые штаты на восточном побережье США, где, по всем подсчетам, предварительно побеждал Дональд Трамп, прекратили подсчет голосов. Избирательные комиссии заявили о том, что уже поздно, люди устали (сотрудники комиссий, волонтеры), будем распускать людей по домам. И, остановившись примерно на 65-70% голосов, в той же Пенсильвании полностью прекратили подсчитывать голоса, разбирать бюллетени. И это может сказаться на конечном результате", - пояснил спецкор "КП" Алексей Осипов, находящийся в США.

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