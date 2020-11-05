Заболевший коронавирусом остается заразным до двух месяцев после появления симптомов

Инфицированный COVID-19 остается заразным 10-20 дней после появления симптомов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов на консилиуме с участием ведущих экспертов Минздрава, 5 ноября, сообщил, что заболевший коронавирусной инфекцией остается заразным в течение 10-20 дней после появления симптомов.

"Длительность выделения вируса обычно зависит от тяжести течения заболевания. В ряде исследований было показано, что при легком и среднетяжелом течении обычно вирус выделяется где-то около 10 дней после появления симптомов. При тяжелом течении заболевания длительность выделения вируса может быть <...> до 20 дней", - передает его слова агентство ТАСС.

Чуланов также подчеркнул, что в редких случаях человек может быть заразным до двух месяцев. Но при этом он отметил, что человек может не являться инфекционно опасным.

Ранее Минздрав РФ сделал заявление, что 30-40% тестов на коронавирус могут быть ложными.