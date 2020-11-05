Около трети тестов на COVID-19 дают ошибки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 5 ноября, пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев на открытом консилиуме по самым волнующим вопросам о COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня" сообщил, что около 30-40% тестов на COVID-19 дают ошибки. Он отметил, что подобный результат связан с забором материала, а не с качеством тестов.

"Приблизительно в 30-40% это происходит. Почему это происходит? Проблема не в качестве тестов – проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат", - сказал Авдеев.

Точность теста зависит также и от времени взятия материала. Специалист отметил, что на ранней стадии больше шансов получить положительный результат.

В некоторых ситуациях пациенту необходимо сдать тест повторно.

Напомним, что накануне оперштаб предоставил данные, согласно которым в России зафиксирован антирекорд по количеству инфицированных в сутки - 19 768 случаев заболевания. Специалисты заявляли, что уровень инфицированных пойдет на спад в начале весны.