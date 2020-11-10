Путин назвал главные темы заявлений лидеров стран ШОС по итогам саммита
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Главы государств Шанхайской организации сотрудничества на саммите примут заявления о проблеме коронавирусной инфекции, а также о Второй мировой войне. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил в ходе своего выступления на открытии саммита ШОС российский президент Владимир Путин.
Глава государства отметил важность разработки планов «сотрудничества на перспективу», в том числе по вопросу противодействия пандемии коронавирусной инфекции, смягчению экономических последствий данного кризиса и его негативного воздействия на политические процессы.
Владимир Путин подчеркнул, что распространение болезни нанесло сильный удар по мировой экономики и привело к мировой рецессии. Так, падение экономик в государствах Шанхайской организации сотрудничества в текущем году составит 3,2 процента. По миру аналогичный показатель еще больше.
Российский президент также рассказал, что по итогам заседания стран-членов ШОС будет принято заявление о Второй мировой войне. Это станет не только данью уважения, но и сигналом международному сообществу.
- Весь этот год прошел под знаком празднования 75-летия окончания Второй мировой войны. Страны ШОС уделили особое внимание проведению связанных с этим юбилеем памятных мероприятий. Сегодня мы примем заявлением, в котором отметим, что глубоко чтим память о великой Победе и подвиг наших народов, которые ценой невосполнимых жертв спасли мир от нацистов, - подчеркнул Владимир Путин.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, глава России также сообщил, что надеется на долгосрочный мир в Нагорном Карабахе.