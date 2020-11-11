«Уверен, что вернусь»: в Мексике умирающий из-за коронавируса медбрат записал душераздирающее видео

В Мексике умирающий от COVID-19 медбрат записал видеообращение Фото: REUTERS

В Мексике медбрат Серхио Эрнандес записал душераздирающее видеообращение к близким за несколько дней до своей смерти. 28-летний медик умер от осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщает в среду, 11 ноября, местное издание El Mundo.

В этот день Эрнандесу должны были делать процедуру эндотрахиальной интубации для обеспечения проходимости дыхательных путей. На видео медбрат лежит в больнице с кислородной трубкой и пытается успокоить своих родственников, выражая надежду на лучший исход терапии.

- Что бы ни случилось, какую бы участь Господь не уготовил для меня, я хочу, чтобы вы запомнили меня таким, каким я был и кем являюсь. Я уверен, что вернусь. Это не прощание. Я вернусь через пару дней, я поправлюсь, и мы сможем пойти дальше, - сказал он.

Серхио Эрнандес во время своего видеообращения также признается в любви своим близким. Его голос полон надежды на выздоровление. К сожалению, через несколько дней после процедуры медбрат умер в больнице.

Долгое время он лечил пациентов в мексиканском штате Чиуауа – одном из регионов страны, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции. За все время эпидемии в Мексике выявили более 972 тысяч случае заражения коронавирусом, а число летальных исходов на сегодняшний день составило 95,2 тысячи.