В России предложили разрешить водить машину с 17 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российское министерство внутренних дел предложило разрешить водить машину с 17 лет, но до совершеннолетия рядом с подростком за рулем должен находиться опытный водитель-наставник. Об этом в четверг, 12 ноября, пишет издание «Коммерсантъ», ссылаясь на проект закона ведомства, который уже направили в правительство страны.

В настоящее время в России можно сдать экзамен на водительские права с 17 лет, но управлять автомобилем до совершеннолетия запрещено.

- За это время приобретенные во время учебы знания и навыки без практики теряются. В МВД считают, что следует разрешить подросткам сесть за руль сразу, но рядом должен будет находиться водитель-наставник, - цитирует издание текст законопроекта.

МВД предложило внести изменения и в правила допуска за руль водителей автобусов и троллейбусов. Так, в ведомстве намерены разрешить управлять такими транспортными средствами только водителям с опытом вождения не менее года. Иностранцам с удостоверениями категории С или D, согласно проекту закона, необходимо будет обменять их на российские.

Предлагается также предлагает ужесточить сами требования к водителям-иностранцам: ввести норму, по которой через полгода с момента появления вида на жительство или паспорта России будет запрещено использовать иностранные водительские права.

МВД намерено запретить выдавать права тем, кто уже был пойман без прав или в пьяном виде за рулем авто, в течение года после уплаты штрафа или отбытия им административного ареста.