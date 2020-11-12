Лавров о выборах в США: «Америка глубоко расколота»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил американскую внешнюю политику после президентских выборов. Он отметил, что российская сторона следит за тем, что происходит в США, и подчеркнул, что в настоящее время «Америка глубоко расколота».

- Что касается внешней политики при Байдене, то будет в тех канонах, что продвигал президент Обама, у которого Байден был вице-президентом. На российском направлении каких-то перемен не ожидаем. Америка глубоко расколота, выборы показали. И понятно, что политики должны искать сцепки, которые должны народ скреплять. Начиная с последних месяцев президента Обамы была посеяна такая русофобия. Будет обидно, если Америка будет объединена так, - сказал глава ведомства.