Почему Россия не поздравила Байдена с победой на выборах, объяснил Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналистам в четверг, 12 ноября, объяснил, почему Россия не поздравила Джо Байдена с победой на выборах президента Соединенных Штатов.

- Я удивляюсь, почему так много уделяется внимания. В США не произошло объявлений. Все поздравления опираются на подсчеты средств массовой информации и соцсетей. У нас несколько иной подход. Поздравления не направили не только Россия или Китай, но ведь даже и Мексика. Не стал бы выискивать теории заговоров. Это нормальная и вежливая практика, - рассказал глава ведомства.

Напомним, что Сергей Лавров также оценил американскую внешнюю политику после президентских выборов, отметив, что они показали - «Америка глубоко расколота». Россия, по словам министра, следит за ситуацией в США. Лавров также сообщил, что администрация Трампа может ввести против РФ санкции, не дожидаясь завершения своих полномочий.