Курс биткойна превысил 16 тыс. долларов, впервые с января 2018 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 12 ноября, курс криптовалюты биткойн поднялся выше 16 тысяч долларов и достиг максимума с января 2018 года.

Как свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи CoinDesk, к 12:51 по московскому времени биткойн подорожала на 3,68 процента и поднялась до отметки 16,043 долларов за единицу криптовалюты.

На 13:00 51 по московскому времени, курс биткойна находился на уровне 16,097 тысяч долларов за штуку. К 15:17 по московскому времени стоимость криптоволюта подешевела, и торгуется за 15,857.46 долларов за единицу криптовалюты

Напомним, 30 июля президент России Владимир Путин подписал закон о криптовалюте, которая указана в нормативно-правовом акте как средство платежа, сбережений и инвестиций. Документ позволяет с января 2021 года проводить сделки с криптовалютой, однако под запретом остается ее использование в качестве платежного средства на территории страны.

Операторами обмена цифровых финансовых активов с правом проводить сделки купли-продажи и обмена активов смогут стать банки и биржи, и для этого они должны быть включены в специальный реестр Центрального банка.