Закон о криптовалюте в России был подписан Владимиром Путиным
Закон о криптовалюте в России в пятницу, 31 июля, был подписан главой государства Владимиром Путиным. Нормативно-правовой акт опубликовали на официальном портале правовой информации.
Криптовалюта в нормативно-правовом акте указана как средство платежа, сбережений и инвестиций. Закон позволит с января следующего года проводить сделки с криптовалютой, но запретит ее в качестве платежного средства на территории государства.
Под цифровыми финансовыми активами в законе понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе. Они могут являться объектом залога, сделок, обмена одного вида на другой, но при этом не будут признаваться средством платежа.
Операторами обмена цифровых финансовых активов с правом проводить сделки купли-продажи и обмена таких активов смогут стать российские банки и биржи, и для этого они должны быть включены в специальный реестр Центрального банка.
ИСТОЧНИК KP.RU