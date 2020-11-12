Эксперт объяснил, почему идея пустить подростков за руль «сомнительная»

В МВД предлагают разрешить подросткам садиться за руль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов объяснил, почему предложение МВД выдавать водительские права с 17 лет, имеет больше минусов, чем плюсов.

Эксперт называет такое предложение «весьма сомнительным», в части ответственности за ДТП с тяжкими последствиями. Даже несмотря на тестирование и экзамены, управлять транспортом подростки должны только в присутствии взрослого человека.

- А что делать если вдруг произойдет ДТП с тяжкими последствиями? Кто будет нести уголовную ответственность – сам подросток или наставник, который не смог предотвратить аварию. Вопросов очень много, - отмечает Холодов в беседе с Пятый каналом.

Эксперт признает, что есть подростки, которые увлекаются автоспортом и они могут в 13 лет показать такое мастерство вождения, которое взрослому человеку не снилось.

- Только таким детям в качестве исключения можно разрешать, но должны быть подтвержденные спортивные достижения. Для остальных поблажки – это сомнительные плюсы, - заключил мужчина.

В свою очередь председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов не выступает против инициативы, но вносит свои коррективы: разрешать садиться подросткам за руль, по его мнению, можно только со взрослыми. До тех пор пока у молодого водителя не будет трех лет опыта, его нужно сопровождать, отметил он в беседе с "Известиями".