Песков назвал возможную дату большой пресс-конференции Путина Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что 17 декабря рассматривается в качестве возможной даты для Большой пресс-конференции Владимира Путин, однако возможны изменения.

- Действительно, 17 декабря рассматривается как одна из возможных дат. Мы не сообщаем, потому что возможны изменения. Мы нуждаемся еще в дополнительном времени перед тем, как мы предоставим вам полную информацию - когда именно это произойдет и как именно, - сказал официальный представитель Кремля в пятницу, 13 ноября, в ходе беседы с журналистами.

Как ранее писал сайт, по словам Дмитрия Пескова, в этом году Большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина пройдет в «необычном формате» с элементами прямой линии. Кремль обещает, что подготовит ее таким образом, чтобы не ограничить возможности общения журналистов с главой государства.