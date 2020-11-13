Мишустин поручил Голиковой курировать государственную политику в сфере культуры

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава правительства Михаил Мишустин перераспределил обязанности среди вице-премьеров. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой курировать государственную политику в сфере культуры.

Курировать науку и высшее образование в правительстве министр поручил Дмитрию Чернышенко. Алексей Оверчук займется деятельностью Росреестра. Александр Новак будет заниматься топливно-энергетическим комплексом.

«Решение принято для оптимизации работы кабинета министров с учетом прошедших изменений состава правительства Российской Федерации, а также задач по достижению национальных целей развития», – отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

Напомним, Голикова, Оверчук и Чернышенко занимают пост вице-премьера с 21 января этого года. Новака назначили на пост заместителя главы правительства во вторник, 10 ноября. Ранее он был министром энергетики.