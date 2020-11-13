Врач назвал простой способ профилактики коронавируса

Назван простой способ снизить риск заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Обычное проветривание помещений позволит уменьшить риск заражения коронавирусом. Об этом заявил врач Евгений Комаровский. По его словам, в помещениях с влажностью 40-60 процентов частицы коронавируса максимально быстро оседают. А в более сухом воздухе они задерживаются гораздо дольше.

- Сейчас, когда начался отопительный сезон, когда люди позакрывали окна, потому что всем холодно, когда люди позабивались в помещения, мы видим подъем заболеваемости, - подчеркнул Комаровский. Его слова приводит РИА Новости.

Врач добавил, что людям стоит поддерживать высокую влажность воздуха в помещениях. Для этого во всех магазинах и других общественных местах должна быть хорошая вентиляция.

- Чтобы сегодня в каждом супермаркете, в каждом магазине нам говорили: "Мы имеем такую-то вентиляционную установку, которая прокачивает воздух в нашем центре 50 раз в час", — чтобы вы сами решали, куда идти", - заключил медик.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в России бьет очередные антирекорды. За минувшие сутки COVID-19 заразились 21 983 человека. Это новый максимум с начала пандемии.