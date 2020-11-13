Лукашенко пригрозил Украине закрытием границ Белоруссии для ее товаров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Украине возможностью закрытия границы республики для товаров с ее территории.

Белорусский лидер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский идет на поводу у Евросоюза, и назвал такую позицию недостойной.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в общении с Лукашенко представители Киева будут называть его только по имени, без указания должности главы государства, поскольку 5 ноября истек пятилетний его срок полномочий, а незалежная вслед за Евросоюзом не считает Лукашенко избранным президентом Белоруссии.