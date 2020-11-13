Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Мурашко рассказал об иммунном ответе на российские вакцины от коронавируса

По словам главы Минздрава, эффективность препаратов более 90 процентов
Елена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Мурашко рассказал об иммунном ответе на российские вакцины от коронавируса

Мурашко рассказал об иммунном ответе на российские вакцины от коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эффективность российских вакцин от коронавирусной инфекции более 90 процентов, однако не у всех формируется одинаковый уровень иммунного ответа. Об этом рассказал министр здравоохранения Мурашко, отметив, что многое зависит не только от препарата, но и от пациента.

«Мы видим, что более 90 процентов эффективность, и не каждый человек формирует одинаковый уровень иммунного ответа. Это зависит не только от самой вакцины, но и от самого пациента, насколько его иммунная система реагирует на введенный препарат», - заявил министр в эфире канала «Россия 1».

Глава Минздрава также уточнил, что для оценки эффективности вакцин должно пройти определенное время. Если речь идет о двойной аппликации, то для ряда вакцин это три недели, а для некоторых - повторная вакцинация происходит через две недели.

Мурашко добавил, что зарегистрированные в России вакцины обеспечивают достаточный уровень защиты, однако следует помнить о том, что есть особенности заболеваний, с которыми живет человек.

Распространение коронавируса в мире