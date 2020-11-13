Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Десятки людей взяты в заложники в Монреале

Нескольким сотрудникам удалось выбраться на крышу здания, где они забаррикадировали дверь
Елена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий
На месте работают правоохранители

На месте работают правоохранители

Десятки людей могут быть взяты в заложники в канадском офисе издателя видеоигр Ubisoft в Монреале.

В местных СМИ появились неподтвержденные сообщения о требовании выкупа со стороны захватчиков.

Нескольким сотрудникам удалось выбраться на крышу здания, где они забаррикадировали дверь

Нескольким сотрудникам удалось выбраться на крышу здания, где они забаррикадировали дверь

На данный момент неизвестно, сколько злоумышленников может быть вовлечено, а также сколько заложников им удалось захватить. Несколько сотрудников студии выбрались на крышу здания, где они забаррикадировали дверь.

Нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дерби Макдевитт заявил, что захват заложников произошел в соседнем здании рядом с офисом Ubisoft, и сотрудников игровой студии вывели на крышу в целях безопасности. Полиция эту информация пока не подтверждала и не опровергала.

На месте работают правоохранители, которые проводят спецоперацию в районе происшествия.

«На углу Сен-Лоран и Сен-Виатёр продолжается полицейская операция. Мы просим людей избегать этого района. В настоящее время проверяет информацию, подробности будут позже», - говорится в сообщении полиции Монреаля.

ЧП