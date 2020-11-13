Десятки людей взяты в заложники в Монреале

На месте работают правоохранители
Десятки людей могут быть взяты в заложники в канадском офисе издателя видеоигр Ubisoft в Монреале.
В местных СМИ появились неподтвержденные сообщения о требовании выкупа со стороны захватчиков.
Нескольким сотрудникам удалось выбраться на крышу здания, где они забаррикадировали дверь
На данный момент неизвестно, сколько злоумышленников может быть вовлечено, а также сколько заложников им удалось захватить. Несколько сотрудников студии выбрались на крышу здания, где они забаррикадировали дверь.
Нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дерби Макдевитт заявил, что захват заложников произошел в соседнем здании рядом с офисом Ubisoft, и сотрудников игровой студии вывели на крышу в целях безопасности. Полиция эту информация пока не подтверждала и не опровергала.
На месте работают правоохранители, которые проводят спецоперацию в районе происшествия.
«На углу Сен-Лоран и Сен-Виатёр продолжается полицейская операция. Мы просим людей избегать этого района. В настоящее время проверяет информацию, подробности будут позже», - говорится в сообщении полиции Монреаля.