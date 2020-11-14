Премьер-министр Армении Пашинян дал оценку своим отношениям с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с президентом России Владимиром Путиным. Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Отвечая на вопросы журналистов об отношениях Еревана с Москвой, премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что у него него сложились «рабочие и очень хорошие» отношения с президентом России Владимиром Путиным.

При этом глава армянского правительства указал, что за последние 4,5 года позиция российского руководства по вопросу Нагорного Карабаха не изменилась, а нынешние реалии, по его словам, нужно рассматривать именно с этой точки зрения.

Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении напомнил о российских миротворцах в зоне карабахского конфликта и добавил, что «вопрос надо рассматривать в этой логике, так как мы говорим не об отношениях между властями России и Армении, а о позициях России в карабахском вопросе».

«Но между властями Армении и России были, есть и будут нормальные, рабочие отношения», - подчеркнул он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на 10 ноября президент России, премьер Армении и лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин ввел в Карабах российских миротворцев и остановил войну

Владимир Путин, когда в Москве, Ереване и Азербайджане была уже глубокая ночь, выступил с коротким, но емким и очень важным телеобращением. В нем он заявил об успешном окончании переговоров с президентом Азербайджана и премьером Армении (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Путин создал в Карабахе центр помощи пострадавшим

Россия хочет остановить гуманитарную катастрофу в регионе (подробности).