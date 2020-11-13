Путин создал в Карабахе центр помощи пострадавшим

Сергей Шойгу доложил о развертывании российских миротворцев в Карабахе, которое идет точно по плану. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

- Мы собрались для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась в зоне нагорнокарабахского конфликта. Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание – «нагорнокарабахский конфликт», - с таких слова Владимир Путин начал совещание, на которое собрал министров обороны, иностранных дел и чрезвычайных ситуаций, директора ФСБ. - Надеюсь, что скоро перейдём к обсуждению других вопросов.

Сергей Шойгу доложил о развертывании российских миротворцев в Карабахе, которое идет точно по плану.

- В соответствии с вашим указом на территории Нагорного Карабаха и Лачинского коридора развертывается российский миротворческий контингент, - перечислял Шойгу. - Взят под контроль Лачинский коридор, вчера миротворцы вошли в Степанакерт. В районе городов Степанакерт и Шуша развернуты 4 наблюдательных поста. Сегодня разворачиваем посты в зоне «Юг», завтра планируем завершить размещение 8 постов в зоне «Север». Управление ведется с командного пункта в Степанакерте.

Но при этом министр обратил внимание, что с каждым днем все сильнее нарастают гуманитарные проблемы.

Глава ФСБ Александр Бортников доложил о размещении пограничных постов в Нагорном Карабахе.

- Дополнительные пять постов развёрнуты ФСБ в республике Армения, в том числе два поста на границе Армении и Нахичеванской автономной республики, ещё два - на границе Армении и Ирана, - рассказал он.

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил, что спасатели готовы в течение восьми часов выдвинуться в Карабах для оказания помощи местным жителям.

- Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боев превысило 4 тысячи человек, раненых - свыше 8 тысяч, количество беженцев, действительно, по разным данным, исчисляется десятками тысяч, - подвел итог Путин. - Разрушены многие культурные объекты и гражданская инфраструктура.

Чтобы помочь жителям Карабаха, президент распорядился создать Межведомственный центр гуманитарного реагирования, в который войдут представители всех присутствующих министерств. Указ об этом был подписан Путиным сразу же после окончания встречи.

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