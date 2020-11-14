Госдеп обвинил Россию в "поверхностной поддержке" сирийских беженцев

Госдепартамент США заявил, что конференцию по беженцам в Дамаске носит "поверхностную поддержку" и больше похожа на "трюк". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдепартамент США заявил, что конференция по беженцам в Дамаске носит "поверхностную поддержку" и больше похожа на "трюк".

Об этом сказано в заявлении заместителя официального представителя госдепартамента Кейла Брауна, распространенном ведомством.

В заявлении сказано, что США не считают, что конференция была "достойной доверия попыткой создать условия, необходимые для добровольного и безопасного возвращения беженцев в Сирию", сообщает РИА Новости.

"Отсутствие поддержки этой конференции за пределами узкой группы союзников режима демонстрирует, что мир принимает эти трюки за то, чем они являются – не более чем игрой на публику", - говорится в сообщении.

Напомним, что международная конференция по возвращению беженцев в Сирию прошла в Дамаске 11-12 ноября.

Участниками конференции стали делегаций из 27 стран и представителей 12 международных организаций. Всемирная организация ООН выступала в качестве наблюдателя.

В состав российской делегации вошли специалисты более 30 министерств и ведомств.

В МИД САР считают, что конференция прошла успешно, несмотря на двойственное мнение Запада и его попытки сорвать встречу. При этом МИД России считает, что отказ США от участия в конференции - это двойные стандарты в отношении САР.

Боевые действия в Сирии начались в 2011 году. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков.