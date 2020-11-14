Вениамин Смехов рассказал о дружбе с Джигарханяном

Вениамин Cмехов рассказал о дружбе с Джигарханяном. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Режиссер Вениамин Смехов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о дружбе с ушедшим Арменом Джигарханяном.

Он ответил, что говорить о потере очень трудно, так как они много лет работали вместе.

«Мне больше нравилось поздравлять Армена Борисовича с круглыми датами рождения. Это было вровень с его великим даром артиста, это было вровень с его обаянием человека, гражданина – поздравлять его. А сегодня можно только склонить голову перед именем и необыкновенным даром великого артиста Армена Джигарханяна», - сказал режиссер.

Он отметил, что Джигарханян был для него настоящим другом и партнером по совместной работе.

«Господи, храни имя и душу Армена», - завершил Смехов.

Напомним, что пресс-служба театра сообщила об уходе из жизни Народного Артиста СССР 14 ноября.

Армен Джигарханян был выдающимся актером, сыгравшим в кино более 250 ролей. За это он попал в книгу рекордов Гиннеса, как самый снимаемый российский актер. Прощание с Арменом Борисовичем состоится 17 ноября.