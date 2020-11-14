В Ереване проходит марш памяти жертв Карабахской войны Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

На Площади Свободы в Ереване началась церемония зажжения свечей в память о жертвах конфликта в Нагорном Карабах.

Участники акции подходят и ставят зажженные свечи на Площади Свободы, после чего со свечами в руках они проведут шествие к Институту древних рукописей «Матенадаран». Церемония завершится у Матенадарана, где отслужат панихиду.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин назвал число жертв конфликта в Нагорном Карабахе. По словам российского лидера, в ходе боевых действий в регионе погибло более 4 тысяч человек, пострадали не менее 8 тысяч человек, беженцами стали десятки тысяч человек.

Договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабаха вступил в силу в 00:00 по московскому времени во вторник, 10 ноября. В субботу, 14 ноября, командующий российскими миротворцами Рустам Мурадов сообщил, что обстановка в Карабахе стабилизируется, в зоне соприкосновения «не слышно ни одного выстрела».