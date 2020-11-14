Жапаров сообщил о сложении полномочий и.о. президента и премьера Киргизии

Садыр Жапаров Фото: kenesh.kg

Исполняющий обязанности президента, премьер-министр КиргизииСадыр Жапаров сообщил, что сложил полномочия в связи с выдвижением своей кандидатуры на пост главы государства на предстоящих выборах, запланированных на 10 января следующего года.

«Я решил сложить с себя полномочия президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра Кыргызской Республики и как рядовой гражданин буду участвовать в предстоящих президентских выборах», - заявил он.

Обязанности главы государства, согласно Конституции Кыргызии, теперь будет исполнять спикер парламента Талант Мамытов. Полномочия главы правительства переходят к первому вице-премьеру Артёму Новикову.

Напомним, 15 октября, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о своем решение покинуть пост. Согласно Конституции, все полномочия главы государства должны перейти спикеру парламента Канату Исаеву, который также отказался исполнять обязанности киргизского лидера, в итоге полномочия перешли премьер-министру страны Жапарову.